За сутки сбито 7 самолетов: данные Генштаба ВСУ о потерях врага
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За месяц войны оккупанты потеряли 15800 человек.
В четверг, 24 марта, на 29 день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 24 марта, сообщает "Телеграф".
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Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
личного состава — 15800 человек,
танков — 530 ед,
боевых бронированных машин — 1597 ед,
артиллерийских систем — 280 ед,
РСЗО — 82 ед,
средства ПВО — 47 ед,
самолетов — 108 ед,
вертолетов — 124 ед,
автомобильной техники — 1033 ед,
корабли/катера — 4 ед,
цистерн с ГСМ — 72,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 50.
Специальная техника — 16.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, что утром 24 марта в бердянском порту на территории, временно оккупированной россией, взорвали большой десантный корабль "Орск" из черноморского флота страны-агрессора.
Также ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства.
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