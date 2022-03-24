За сутки сбито 7 самолетов: данные Генштаба ВСУ о потерях врага

За месяц войны оккупанты потеряли 15800 человек.

В четверг, 24 марта, на 29 день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 24 марта, сообщает "Телеграф".

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

личного состава — 15800 человек,

танков — 530 ед,

боевых бронированных машин — 1597 ед,

артиллерийских систем — 280 ед,

РСЗО — 82 ед,

средства ПВО — 47 ед,

самолетов — 108 ед,

вертолетов — 124 ед,

автомобильной техники — 1033 ед,

корабли/катера — 4 ед,

цистерн с ГСМ — 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 50.

Специальная техника — 16.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, что утром 24 марта в бердянском порту на территории, временно оккупированной россией, взорвали большой десантный корабль "Орск" из черноморского флота страны-агрессора.

Также ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства.