Укр

Фейерверк из обломков танка и ног оккупантов: на видео показали работу украинской "Стугны"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ПТРК "Стугна" не оставляет технике оккупантов никаких шансов Новость обновлена 23 марта 2022, 22:58
ПТРК "Стугна" не оставляет технике оккупантов никаких шансов

Одного выстрела достаточно, чтобы уничтожить вражеский танк.

Украинские военнослужащие уничтожают десятки единиц техники российских захватчиков в день, не оставляя врагам никаких шансов. Время от времени кадры работы наших офицеров попадают в сеть и вызывают настоящий восторг у украинцев.

В этот раз ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства.

"Стугна" попала в полный танковый боекомплект. Говорят — танк не нашли, но нашли одну ногу", - написал журналист Виталий Рождаев.

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На кадрах видно, как российский танк после встречи с украинской "Стугной" разлетается на мелкие части, напоминая фейерверк. От вражеской техники ничего не остается.

  • ПТРК "Стугна" — это противотанковый ракетный комплекс разработки государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Комплекс полуавтоматический с системой наведения по лазерному лучу. Огонь из него ведется ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с выносимого пульта на расстояние от 50 м.
Украинские ПТРК "Стугна"
Украинские ПТРК "Стугна"

Напомним, что за 28 дней войны российские оккупанты потеряли более 15 тысяч солдат и офицеров, 517 танков, более сотни самолетов, 124 вертолета и тысячи единиц другой техники.

Ранее "Телеграф" сообщал, в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов. Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.

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#Украина #Россия #Война #Техника #Видео #Стугна #Оккупанты
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