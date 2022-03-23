За сутки убито 300 оккупантов: отчет Генштаба ВСУ о потерях врага
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россия потеряла уже 15 600 солдат и офицеров.
В среду, 23 марта, на 28 день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 23 марта, сообщает "Телеграф".
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Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
- личного состава — 15 600 человек,
- танков — 517 ед,
- боевых бронированных машин — 1578 ед,
- артиллерийских систем — 267 ед,
- РСЗО — 80 ед,
- средства ПВО — 47 ед,
- самолетов — 101 ед,
- вертолетов — 124 ед,
- автомобильной техники — 1008 ед,
- корабли/катера — 4 ед,
- цистерн с ГСМ — 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42.
- Специальная техника — 15.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, бойцы ВСУ ликвидировали российского командира бригады морских пехотинцев, которая планировала высадку в Одессе.
Также в ночь на 23 марта бойцы из 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили боекомплект оккупантов в Луганской области.
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