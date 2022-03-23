За сутки убито 300 оккупантов: отчет Генштаба ВСУ о потерях врага

россия потеряла уже 15 600 солдат и офицеров.

В среду, 23 марта, на 28 день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 23 марта, сообщает "Телеграф".

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

личного состава — 15 600 человек,

танков — 517 ед,

боевых бронированных машин — 1578 ед,

артиллерийских систем — 267 ед,

РСЗО — 80 ед,

средства ПВО — 47 ед,

самолетов — 101 ед,

вертолетов — 124 ед,

автомобильной техники — 1008 ед,

корабли/катера — 4 ед,

цистерн с ГСМ — 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42.

Специальная техника — 15.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, бойцы ВСУ ликвидировали российского командира бригады морских пехотинцев, которая планировала высадку в Одессе.

Также в ночь на 23 марта бойцы из 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили боекомплект оккупантов в Луганской области.