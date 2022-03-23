Укр

За сутки убито 300 оккупантов: отчет Генштаба ВСУ о потерях врага

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Уничтоженная вражеская техника Новость обновлена 23 марта 2022, 10:21
Уничтоженная вражеская техника

россия потеряла уже 15 600 солдат и офицеров.

В среду, 23 марта, на 28 день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 23 марта, сообщает "Телеграф".

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — 15 600 человек,
  • танков — 517 ед,
  • боевых бронированных машин — 1578 ед,
  • артиллерийских систем — 267 ед,
  • РСЗО — 80 ед,
  • средства ПВО — 47 ед,
  • самолетов — 101 ед,
  • вертолетов — 124 ед,
  • автомобильной техники — 1008 ед,
  • корабли/катера — 4 ед,
  • цистерн с ГСМ — 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42.
  • Специальная техника — 15.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, бойцы ВСУ ликвидировали российского командира бригады морских пехотинцев, которая планировала высадку в Одессе.

Также в ночь на 23 марта бойцы из 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили боекомплект оккупантов в Луганской области.

Теги:
#Россия #ВСУ
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