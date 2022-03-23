"Словно успокоительное": ВСУ показали, как разнесли боекомплект оккупантов на Луганщине (видео)

Боеприпасы россиян горели несколько часов

Украинские защитники вот уже 28-й день продолжают мужественно и героически защищать Украину от российских захватчиков, и ночью 23 марта, парни из 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили боекомплект оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбук.

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"Это видео словно колыбельная для тех, кому сейчас не спится и успокаивающее для всех у кого какие-то волнения и невзгоды. На нем не просто красиво горит огонь. На нем невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области" — говорится в сообщении.

Отмечается, что были разбиты боеприпасы к стрелковому оружию, артиллерийские снаряды и многое другое. Пожар на российском складе продолжался более двух часов.

Напомним, что потери оккупантов в живой силе уже составляют 15 300 человек. Кроме того, россияне потеряли 509 танков, 1556 боевых бронированных машин, 252 артиллерийских систем, 80 РСЗО, 45 единиц средств ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская бомбардировочная и штурмовая авиация продолжает наносить сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника. Также мы показывали, как уничтожают технику оккупантов беспилотники "Байрактар".