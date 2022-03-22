Укр

300 убитых врагов за сутки: новые данные о потерях оккупантов в Украине

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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300 убитых врагов за сутки: новые данные о потерях оккупантов в Украине Новость обновлена 22 марта 2022, 11:33

Потери оккупантов в живой силе уже составляют 15300 человек

На двадцать седьмые сутки противостояния Украины русскому военному вторжению, россия продолжает нести значительные потери.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 22 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Так, потери оккупантов в живой силе уже составляют 15300 человек. Так, потери кафиров в живой силе уже составляют 15 300 человек. Также кафиры уже потеряли 509 танков, 1556 боевых бронированных машин, 252 артиллерийских систем, 80 РСЗО. 45 единиц средств ПВО. Кроме того, среди потерянной техники кафиров 99 самолетов, 123 вертолета, 1000 единиц автомобильной техники, 3 корабля, 70 цистерн с ГСМ/fuel tanks — 70, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня и 15 единиц специальной техники.

Отметим, по данным Генштаба, украинская бомбардировочная и штурмовая авиация продолжает наносить сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Кроме того, как сообщает британская разведка, Киев и в дальнейшем будет оставаться приоритетом для российско-оккупационных войск.

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#Украина #Россия #Потери
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