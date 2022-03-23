"Будет с каждым, кто убивает наших детей": ВСУ ликвидировали командира бригады российских морпехов
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Его бригада должна была штурмовать Одессу.
Бойцы ВСУ ликвидировали российского командира бригады морских пехотинцев, которая планировала высадку в Одессе.
Об этом в видеообращении рассказал советник Одесской военной обладминистрации Сергей Братчук.
"Морпехи, которые хотели штурмовать Одессу, гниют теперь под Николаевом и Мариуполем. Пришло еще одно хорошее известие — наши уничтожили командира бригады морской пехоты рф", — отметил спикер.
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Речь идет о командире 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковнике Алексее Шарове.
"И так будет с каждым, кто пробует насиловать украинских женщин. Кто пробует убивать наших детей. И нет им прощения", — добавил Братчук.
Отметим, 22 марта сало известно, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, уничтожена под Мариуполем и Николаевом.
Кроме того, 21 марта возле берегов Одессы были замечены два российских военных судна. По неофициальным данным украинские защитники вступили в бой и один русский военный корабль был поврежден.
Также сообщалось, что одно из подразделений российского морского десанта, почти полностью состоящее из срочников, устроило настоящий бунт, когда получило приказ высадиться прямо в Одессе.
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