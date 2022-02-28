Российские морпехи отказались высаживаться в Одессе: подробности

Российские военные устроили бунт, чтобы не выполнять задачи в Одессе.

Одно из подразделений российского морского десанта, почти полностью состоящее из срочников, устроило настоящий бунт, когда получило приказ высадиться прямо в Одессе.

Об этом сообщает местное издание "Думская", корреспондентам которого удалось пообщаться с родственниками 810-й бригады морпехов РФ, дислоцирующейся в Крыму.

По их словам, командование оккупантов планировало посадить десант прямо в Одессе на Лузановском пляже, который украинские военные заблокировали противотанковыми ежами. Морпехи РФ должны были предварительно отработать окрестности из систем залпового огня, а над заливом запустить вертолеты и БПЛА.

В последний момент россияне связались со своим командованием, и просили дать им возможность скрыться. Как выяснилось, на кораблях оккупантов после задачи "высадиться в Одессе" произошел настоящий бунт.

"Мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции, но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка испугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе", — передает "Думская".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские солдаты-контрактники отказываются ехать воевать в Украину. СМИ стало известно о случае, когда в Белгород-Днестровском около 5 тысяч солдат-контрактников, собираемых для командировки в Украину, отказались ехать воевать.