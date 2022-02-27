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Российские солдаты-контрактники отказываются ехать воевать в Украину - СМИ

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Российские военные-контрактники Новость обновлена 27 февраля 2022, 01:20
Российские военные-контрактники

Российские контрактники отказываются ехать воевать в Украину

В российской армии из-за весьма скверно для самих агрессоров развивающегося наступления на Украину начались проблемы с боевым духом, что вылилось уже в акт неповиновения командованию.

Как пишет со ссылкой на собственные источники украинское интернет-издание OBOZREVATEL, в граничащей с Украиной Белгородской области около 5 тысяч солдат-контрактников, которых собирали для отправки в Украину, отказались ехать воевать.

"Формально свой отказ от участия в боевых действиях в Украине взбунтовавшиеся контрактники аргументируют тем, что это не предусмотрено в их контрактах, — пишет издание.

При это в заметке говорится, что реальной причиной отказа ехать на войну в Украину является страх: в российской армии не ожидали такого уровня сопротивления со стороны украинцев и, как следствие, уровню потерь в технике и живой силе армии вторжения, информация о чем доходит до россиян даже несмотря на все информационные блокады, которые устраивает российское правительство своим же гражданам.

Как сообщалось, вечером в субботу, 26 февраля, в Генштабе ВСУ озвучили потери в технике и живой силе, которые понесли российские войска с начала нападения на Украину.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Отказ #российские контрактники
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