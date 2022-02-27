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Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника боевых действий (обновляется)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россияне продолжают наступать, несмотря на мощный ответ Украины
Россияне продолжают наступать, несмотря на мощный ответ Украины

Оперативно о главном

Война, которую объявил Украине президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля, длится уже четвертый день. За это время украинские военные уничтожили сотни танков и бронетехники, десятки пушек, самолетов и вертолетов, а также тысячи человек личного состава. Еще сотни россиян в плену. Хотя враг продолжает наступать на Киев, Харьков, Херсон и другие города Украины, бойцы ВСУ отважно дают ответ и не сдают свою территорию врагу.

В этом материале "Телеграф" собирает и публикует всю важную и проверенную информацию об отпоре агрессору за 27 февраля (оперативно следить за происходящим также можно на нашем канале в Telegram по этой ссылке).

00:00 В Киеве и окрестностях слышны взрывы, — россияне атакуют. Власти предупреждали, что именно в ночь на 27 февраля противник может пустить в ход все, что имеет.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин ввел пытается взять Киев, армия РФ несет крупные потери в Украине".

Какой была обстановка 26 февраля — расписали почасово в статье "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

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