Обычные пираты: русские захватили корабли с десятками мирных украинцев в Черном море

Мирные люди оказались заложниками россиян

В субботу, 26 февраля, на третий день ведения войны против Украины, Россия захватила два гражданских корабля под флагами Украины, — на борту было почти 50 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что военные РФ объявили так называемую "контртеррористическую операцию", в рамках которой по открытым каналам дали команду танкеру "Афина" и сухогрузу "Принцесса Николь" приблизиться для осмотра.

Оба корабля находились неподалеку от острова Змеиный в территориальных водах Румынии.

Когда они приблизились, на них отключили системы автоматической идентификации судов, и включили обратно только утром, — тогда стало известно, что оба корабля уже находятся неподалеку от берегов оккупированного Крыма.

На борту судов находится почти 50 человек, все гражданские.

Корабли захватили у острова Змеиный и перебросили к берегам Крыма

"Командиры и офицеры ВМФ РФ в очередной раз нарушили нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной террористической операции превратились в обычных беспринципных пиратов", — говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщал "Телеграф", Россия захватила украинский остров Змеиный еще в первый день войны, в ходе чего погибли украинские защитники, — им предлагали сложить оружие, но они героически выступили против оккупантов, навсегда войдя в историю современной Украины.