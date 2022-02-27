Обычные пираты: русские захватили корабли с десятками мирных украинцев в Черном море
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Мирные люди оказались заложниками россиян
В субботу, 26 февраля, на третий день ведения войны против Украины, Россия захватила два гражданских корабля под флагами Украины, — на борту было почти 50 человек.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что военные РФ объявили так называемую "контртеррористическую операцию", в рамках которой по открытым каналам дали команду танкеру "Афина" и сухогрузу "Принцесса Николь" приблизиться для осмотра.
Оба корабля находились неподалеку от острова Змеиный в территориальных водах Румынии.
Когда они приблизились, на них отключили системы автоматической идентификации судов, и включили обратно только утром, — тогда стало известно, что оба корабля уже находятся неподалеку от берегов оккупированного Крыма.
На борту судов находится почти 50 человек, все гражданские.
"Командиры и офицеры ВМФ РФ в очередной раз нарушили нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной террористической операции превратились в обычных беспринципных пиратов", — говорится в сообщении ГПСУ.
Как сообщал "Телеграф", Россия захватила украинский остров Змеиный еще в первый день войны, в ходе чего погибли украинские защитники, — им предлагали сложить оружие, но они героически выступили против оккупантов, навсегда войдя в историю современной Украины.
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