Укр

Ирпень полностью очищен от российских оккупантов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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ЗСУ отстояли Ирпень Новость обновлена 27 февраля 2022, 12:14
ЗСУ отстояли Ирпень

Захватчики были разбиты

Во время боев за подступы к Киеву украинские военнослужащие вернули под свой контроль Ирпень, разбив российских оккупантов, зашедших со стороны Бучи.

Подробности сообщает "Суспільне", ссылаясь на мэра города Александра Маркушина.

По его словам, захватчики пытались закрепиться в Ирпене, но украинские защитники испортили их планы.

Ирпень на карте
Ирпень на карте

Оказалось, что после выхода из Бучи был взорван мост, поэтому россияне потеряли возможность к отступлению. Этим и воспользовались наши военные, направив на врага не только танковые залпы, но и "Байрактары", которые славятся возможностью уничтожать технику противника.

Участвовали в бою и представители теробороны — они также вели огонь по российским оккупантам.

Александр Маркушин призвал жителей города помогать друг другу, но быть очень осторожными и без надобности не выходить из дому — обстрелы все равно ведутся, и шальная пуля или снаряд могут стоить кому-то жизни.

Отметим, что с ночи 26 февраля столицу начали атаковать наиболее рьяно — используют баллистические и крылатые ракеты, помощь диверсантов и тяжелую технику. В Буче, из которой оккупанты зашли в вышеупомянутый Ирпень, снаряд попал в многоэтажный дом.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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