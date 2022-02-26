Киев приготовился к масштабному авиаудару, в городе слышны первые выстрелы и взрывы

Мирному населению стоит находиться исключительно в бомбоубежищах

В ночь с 26 на 27 февраля в Киеве ожидается одна из сильнейших атак россиян за последние несколько суток. Очевидцы утверждают, что в разных районах столицы и вблизи ее уже начались первые обстрелы.

Об этом информирует "Телеграф".

Людей просят срочно уйти в укрытия!

Пока сообщается, что первые отзвуки канонады слышны в Оболонском районе, а также со стороны Бучи и Гостомеля.

Кроме того, российский оккупант обстреливает северный пригород Киева — неподалеку Вышгорода. Будьте осторожны!

Добавим, что по сети "ходит" фото будто бы высадки российского десанта, который "скинули" над Софиевской Борщаговкой. Обратите внимание: это ФЕЙКОВАЯ информация!

Напомним, что о вероятности сильной атаки прежде сообщали все правительственные каналы, а также политики. Вероятно, враг бросит на столицу всю свою боевую мощь, чтобы попробовать осуществить захват.

В целом, третий день войны, который был весьма жестким, плавно перетекает в не менее нервный, четвертый.

Как Украина противостояла врагу, вы можете узнать в нашем текстовом онлайне: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину"