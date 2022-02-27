Укр

По Житомиру из Беларуси нанесли ракетный удар: видео попадания

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Ракета ударила по Житомиру Новость обновлена 27 февраля 2022, 19:53
Ракета ударила по Житомиру

Ракета была нацелена на городской аэропорт

Вечером в воскресенье, 27 февраля, по Житомиру ведущими войну против Украины российскими войсками со стороны Беларуси был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

"По аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси", — говорится в сообщении.

Момент ракетного удара попал на камеры наблюдения, установленные в городе.

Стоит отметить, что ракетный удар был нанесен со стороны Беларуси сразу после того, как завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с непризнанным международным сообществом президентом Беларуси, но удерживающим власть в этой стране Александром Лукашенко.

В этом разговоре Лукашенко заверил Зеленского, что ни вражеские войска, ни авиация, ни ракеты в Украину со стороны Беларуси не полетят.

Теги:
#Житомир #Беларусь #Обстрел #Война #Видео #Ракета
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