По Житомиру из Беларуси нанесли ракетный удар: видео попадания
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Ракета была нацелена на городской аэропорт
Вечером в воскресенье, 27 февраля, по Житомиру ведущими войну против Украины российскими войсками со стороны Беларуси был нанесен ракетный удар.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
"По аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси", — говорится в сообщении.
Момент ракетного удара попал на камеры наблюдения, установленные в городе.
Стоит отметить, что ракетный удар был нанесен со стороны Беларуси сразу после того, как завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с непризнанным международным сообществом президентом Беларуси, но удерживающим власть в этой стране Александром Лукашенко.
В этом разговоре Лукашенко заверил Зеленского, что ни вражеские войска, ни авиация, ни ракеты в Украину со стороны Беларуси не полетят.