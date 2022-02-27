Большинство "кадыровцев" погорели в Украине живьем, а другие сбежали — Bellingcat

Грозев отметил, что речь идет о ликвидации 70% участников армии Кадырова.

Глава группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что ему поступила информация об уничтожении 70% "кадыровцев", пришедших воевать с Украиной на стороне России. Что касается остальных 30%, то, по информации журналиста, они сбежали.

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте расследователя.

"Я получил сообщение от чеченских источников, что после огромных потерь личной "армии" Кадырова (в частности: 70% из них были обуглены живьем после одного удара "Байрактара"), большинство оставшихся вернулись через границу. Подобные сцены подтверждают такие сообщения", — написал Грозев, прикрепив видео с разбитой российской техникой.

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Напомним, что 27 февраля в Гостомеле под Киевом украинская армия ликвидировала "кадыровского" генерала и разбила его "элитный" отряд.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотника "Байрактар" разнесли колонну российской техники в Херсонской области. На видео, которое опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хорошо видно, как попавший в боевые машины снаряд устроил посреди пути оккупантов настоящий "салют" с яркими брызгами огня в разные стороны.

Также мы писали, что глава правительства Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) за рубежом Ахмед Закаев заявил о готовности привлечь тысячи чеченцев в защиту Украины от Путина.