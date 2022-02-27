"Байрактар животворящий": Залужный показал, как ВСУ разнесли колонну российской техники

Захватчик понес значительные потери

В Херсонской области украинские военнослужащие удачно использовали беспилотник "Байрактар". Удар был нанесен прицельно, так что колонна российской боевой техники, зашедшая в Украину по приказу Путина, была разбита.

Видеозапись работы БПЛА в Facebook обнародовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отмечается, что местом подрыва колонны стали окрестности села Чернобаевка Херсонской области.

Чернобаевка на карте

"Что Байрактар животворящий делает!" — прокомментировал генерал-лейтенант.

На записи хорошо видно, как снаряд, попавший в боевые машины, устроил посреди пути оккупантов настоящий "салют" с яркими брызгами огня в разные стороны.

Филигранную работу наводчика оценили и рядовые украинцы, пользователи соцсетей. В большинстве своем они сходятся во мнении, что это действительно выглядит очень красиво.

Напомним, что "Байрактарами" называются ударные оперативно-тактические беспилотники, летающие на средней высоте, но способные достаточно долго пробыть в воздухе. Украина в свое время получила их от Турции.

Украинское сопротивление продолжает быть очень мощным. При этом Россия снова и снова идет на военные преступления. Так, в Киевской области за половину суток под обстрелы попали два жилых дома.

Уже в воскресенье, 27 февраля, возле Ахтырки кафиры обстреляли пассажирский автобус с мирным населением. Есть пострадавшие, информация о количестве погибших пока отсутствует.