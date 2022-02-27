"Байрактар животворящий": Залужный показал, как ВСУ разнесли колонну российской техники
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Захватчик понес значительные потери
В Херсонской области украинские военнослужащие удачно использовали беспилотник "Байрактар". Удар был нанесен прицельно, так что колонна российской боевой техники, зашедшая в Украину по приказу Путина, была разбита.
Видеозапись работы БПЛА в Facebook обнародовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Отмечается, что местом подрыва колонны стали окрестности села Чернобаевка Херсонской области.
"Что Байрактар животворящий делает!" — прокомментировал генерал-лейтенант.
На записи хорошо видно, как снаряд, попавший в боевые машины, устроил посреди пути оккупантов настоящий "салют" с яркими брызгами огня в разные стороны.
Филигранную работу наводчика оценили и рядовые украинцы, пользователи соцсетей. В большинстве своем они сходятся во мнении, что это действительно выглядит очень красиво.
Напомним, что "Байрактарами" называются ударные оперативно-тактические беспилотники, летающие на средней высоте, но способные достаточно долго пробыть в воздухе. Украина в свое время получила их от Турции.
Украинское сопротивление продолжает быть очень мощным. При этом Россия снова и снова идет на военные преступления. Так, в Киевской области за половину суток под обстрелы попали два жилых дома.
Уже в воскресенье, 27 февраля, возле Ахтырки кафиры обстреляли пассажирский автобус с мирным населением. Есть пострадавшие, информация о количестве погибших пока отсутствует.
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