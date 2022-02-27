Россияне расстреляли автобус с мирными людьми на Сумщине: подробности

Танки расстреляли автобус с мирными жителями.

В Сумской области русские танки расстреляли автобус с гражданскими.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырским районом, российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорую помощь к нему сейчас не подпускают.

Местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут. Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им на встречу, на место расстрела.

Будут пытаться оказывать им мед. помощь до приезда скорой", — сказано в сообщении.

Напомним, в результате обстрела Киева снаряд попал в жилой дом, а Буче горит многоэтажка. Харьков также продолжает бороться с оккупантами. Противник прорвался в город, но ВСУ выбивают врага и зачищают город