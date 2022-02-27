Укр

Под Гостомелем ликвидировали кадыровского генерала и разбили его "элитный" отряд

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Магомед Тушаев и Рамзан Кадыров Новость обновлена 27 февраля 2022, 00:26
Магомед Тушаев и Рамзан Кадыров

Тушаев и другие чеченцы воевали на стороне России

В субботу, 26 февраля, стало известно о ликвидации в районе Гостомеля под Киевом отряда чеченцев, которых направил воевать в Украину лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Среди них был и руководитель "элитного" 141-го моторизованного полка кадыровской гвардии Магомед Тушаев, подтвердили источники "Телеграфа".

"Кадыровцев в утиль. Сейчас их добьет альфа и Нацгвардия в Гостомеле", — подчеркнул советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

По его словам, информацию о ликвидации генерала подтвердил один из пленных чеченцев.

Стоит заметить, что Магомед Тушаев командовал одним из элитных подразделений СОБРа "Терек" ФСВНГ РФ, был кавалером ордена Кадырова, и на торжественной церемонии возглавил 141 спецполк войск Нацгвардии имени Кадырова в декабре 2017 года.

Магомед Тушаев и Рамзан Кадыров
Магомед Тушаев и Рамзан Кадыров

Напомним, что Россия начала войну против Украину в ночь на 24 февраля, а днем позже стало известно о намерении Чечни направить своих боевиков для поддержки российской агрессии, — при этом интересно, что сами чеченцы отказывались идти воевать против украинцев.

26 февраля председатель правительства Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) за границей Ахмед Закаев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением направить своих бойцов для отражения российского вторжения.

Теги:
#Чечня #Рамзан Кадыров
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