Родина тебя забудет: после гибели под Гостомелем командира чеченского спецназа Тушаева из сети удаляют все упоминания о нем, что удалось собрать

Нет человека — нет информации: оккупанты спешно подчищают следы своих поражений

Вечером 26 февраля стало известно о разгроме под Гостомелем (Киевская обл.) элитного подразделения войск РФ — 141 специального моторизованного полка войск Национальной гвардии РФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Возглавлявший его близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову генерал Магомед Тушаев погиб.

Хотя оккупанты поспешили заявить, что это сообщение фейк, на деле как обнаружил "Телеграф" кто-то поспешно удаляет из Сети все сообщения о Тушаеве.

Так, в 21.45 пользователь Lesless удалил в Википедии страницу, посвященную Магомеду Тушаеву, однако до Ютуба добраться "чистильщикам" пока не удалось и "Телеграфу удалось найти ряд видео, посвященных Тушаеву.

Например, снятый 2 года назад получасовой ролик, посвященный дню рождения Магомеда Тушаева, родившегося 23 февраля 1986 года. То есть свой последний день рождения глава 141 специального моторизованного полка войск НГ РФ отметил за сутки до начала агрессии РФ против Украины. При этом провоевать против Украины Тушаев успел менее суток и погиб спустя 3 дня после своего 35-летия.

Биографию погибшего рисуют в бравурных тонах — сперва боец ОМОНа по Чеченской республике, затем перешел служить в СОБР "Терек", откуда в декабре 2017 года перешел в 141-й специальный моторизованный полк войск Национальной гвардии РФ, а уже в апреле 2018 года возглавил часть.

Известен как человек, приближенный к главе Чечни Рамзану Кадырову и его любимец, получивший ряд наград. На свое 34-летие Тушаев удостоился поздравления от главы Чечни.

По данным СМИ тяжелые потери оккупантов в Украине вызвали бунт российских контрактников.