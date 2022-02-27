Укр

"Путин – убийца": появились фото обстрелянного россиянами дома под Мариуполем

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Россияне били по домам в Сартане из "Градов" Новость обновлена 27 февраля 2022, 14:52
Россияне били по домам в Сартане из "Градов"

Российская армия не гнушается обстрелами гражданских.

Российская армия четвертый день атакует города Украины и наносит удары по жилым массивам. От обстрелов за последние сутки серьезно пострадала Донецкая область, где боевики РФ били по объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, из "Градов" трижды обстреляли пгт Сартана вблизи Мариуполя.

В результате авиаудара пострадала жилая многоэтажка. На кадрах заметно, как от взрывов выбило стекла почти на всех этажах девятиэтажного дома.

Советник главы МВД отметил, что под Мариуполем действуют циничные военные преступники из РФ.

"Путин — убийца", — резюмировал Геращенко.

По данным местных СМИ, от обстрелов российской армии пострадал Левобережный район Мариуполя. Там прямо на жилые дома сбросили несколько бомб.

"Враг в лице регулярных войск российской федерации нанес очередной умышленный удар по мирному населению Мариуполя. Очевидно, что их цель — простые жители. Формируем план эвакуации жителей, проживающих в районе бывшего Ленинградского. Главное — максимально защитить людей", — заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Тем временем украинская армия продолжает отбивать украинские города от российских захватчиков, нанося им непоправимые потери. За четыре дня с начала вторжения России в Украину противник уже потерял 4 тысячи солдат и много военной техники.

Также мы писали, что в Киеве удалось уничтожить чеченских диверсантов, передвигавшихся на автомобиле "скорой".

Теги:
#Украина #Россия #Обстрел #Война #Мариуполь
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