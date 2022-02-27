Укр

Более 4 тысяч солдат и много военной техники: потери России на четвертый день войны

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Боевые действия в стране продолжаются Новость обновлена 27 февраля 2022, 12:05
Боевые действия в стране продолжаются

Украинские защитники продолжаю уничтожать противника

Война между Россией и Украиной продолжается уже четвертый день, и несмотря на жестокое наступление российских оккупантов, украинские защитники: армия и тероборона мужественно обороняют свою страну и отбивают все атаки врагов, и войска захватчиков продолжают нести большие потери.

Замминистра Минобороны Украины Анна Маляр на своей странице в Фейсбуке назвала предварительное суммарное количество потерь врага за трое суток войны — 24,25 и 26 февраля. Согласно ее данным, на утро воскресенья 27 февраля у противника такие потери:

  • личный состав — ориентировочно 4300(уточняется)
  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки — 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки — 49
  • грады — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны — 60

Также уничтожен один ЗРК БУК, два БПЛА ОТР и два вражеских корабля.

Анна Маляр отмечает, что эта информация ориентировочная и может уточняться, поскольку сейчас ее крайне сложно получать после боев, которые велись ночью. Также точное количество потерь можно будет получить только по завершению боя, а некоторые бои бывают крайне длительны во времени.

Отметим, что к утру 27 февраля ситуация в Киеве и Харькове остается напряженной, российские захватчики пытаются любой ценой зайти в города. Противник прорвался в город, но ВСУ выбивают врага и зачищают город.

Также в ночь на 27 февраля противник обстрелял жилые дома в Харькове, из-за чего погибла пожилая женщина. Кроме того, россияне успели устроить взрыв на одном из газопроводов, а в Василькове на нефтебазе продолжается пожар.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери
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