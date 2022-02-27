Укр

Пожар на нефтебазе в Василькове продолжается, но часть топлива удалось спасти

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Вблизи объекта все еще горячо, но не все так страшно Новость обновлена 27 февраля 2022, 07:28
Вблизи объекта все еще горячо, но не все так страшно

Нефтебазу прицельно обстреляли российские кафиры

Угроза вылива нефтепродуктов в Василькове Киевской области пока отсутствует. Тем более что работники местной нефтебазы, в которую ночью 27 февраля попали российские войска, успели вывезти часть резервуаров.

Так информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявления пресс-служб ГСЧС Украины и компании KLO.

Обнадеживающие данные по контролируемой экологической ситуации на объекте предоставила спикер спасательной службы Виктория Рубан. Она подчеркнула, что снаряд действительно повредил один из резервуаров с напрофтопродуктами, поэтому там до сих пор пылает пожар. Однако считать, что может произойти утечка опасных веществ, пока нет оснований.

Подкрепляет это убеждение и комментарий киевской сети АЗС KLO, которая и является владелицей поврежденной нефтебазы. Представители фирмы заявили, что сразу после попадания снаряда в резервуар, местные рабочие не растерялись, а начали вывозить горючее.

"За считанные минуты […] нам удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом, — отметили в KLO. — Российская ракета, иди…"

В подтверждение своих слов они добавили видео, на котором машины с топливом действительно вывозят подальше.

В сети заправок обещают, что спасенные дизель и газ пойдут на нужды военных, бойцов ТРо, медиков и других киевских служб.

Напомним, ночь с 26 на 27 была довольно тяжелой для ряда украинских городов, в частности, столицы и Харькова. Однако к утру воскресенья ситуация остается контролируемой украинскими властями, а в Минобороны убеждают, что никто никому сдаваться не будет.

Теги:
#Украина #Киев #Пожар #Россия #Война #Васильков #Нефтебаза
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