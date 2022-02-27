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В Одессе работает ПВО, Николаев под контролем ВСУ, в ряде областей угроза авиаудара: ситуация на утро 27 февраля

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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В Одессе работает ПВО, Николаев под контролем ВСУ, в ряде областей угроза авиаудара: ситуация на утро 27 февраля Новость обновлена 27 февраля 2022, 07:02

Украина продолжает удерживать позиции

Четвертый день войны в Украине начинается шумно и тревожно, — хотя украинские военные продолжают сдерживать противника, тот пока не отступает, и в течение ночи бои велись в Харькове, Херсоне, Одессе, Николаеве, Сумах и Чернигове. На Волыни и в Ровенской области гремит воздушная тревога.

"Телеграф" собрал последние обновления по ситуации.

Отмечается, что Одесса на сегодняшнее утро 27 февраля продолжает оставаться одной из самых горячих точек. В городе работает системы противовоздушной обороны, которые уничтожают вражеские дроны, сообщает глава Общественного совета при Одесской ОГА Братчук.

В Раздельной Одесской области обнаружили группу диверсантов на микроавтобусе Volkswagen.

Горячо и в соседней области — в Николаеве ночью были боли, город готовился к круговой обороне, однако, как заявил мэр Александр Сенкевич, на данный момент все танки и бронетехника, расположенные в городе, свои. Украина полностью контролирует город.

Среди ночи был артиллерийский обстрел Харькова, один из снарядов попал в жилой дом на улице Бучмы, вследствие чего погибла женщина и было разрушено здание на пяти этажах.

В ходе обстрела Киева россияне попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон", но повезло, задели только забор, в то время как емкости и здания с радиоактивными отходами остались целы.

Меньше повезло нефтебазе в Василькове и газопроводу под Харьковом, — их мощно подорвали.

В Луцке, Запорожье, Арцизе и Ровно объявлена воздушная тревога, в Херсоне слышно взрывы.

Приблизительная карта боевых действий сейчас выглядит так:

Напомним, что вследствие боев украинские военные уничтожили уже тысячи россиян и сотни единиц вражеский военной техники. 26 февраля под Гостомелем уничтожили группу чеченцев во главе с любимчиком Кадырова.

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#Одесса #Николаев
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