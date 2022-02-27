Пожар на нефтебазе в Василькове: момент взрыва попал на видео

Эвакуация из города пока не планируется, однако жителей окрестностей призвали закрыть окна

В сети появилось новое видео, на котором был запечатлен момент взрыва на нефтебазе в Василькове (неподалеку от Киева) и начало пожара.

Кадры были обнародованы в телеграм-канале Украина 24/7.

Как известно, мэр города Наталия Баласинович подтвердила информацию о том, что взрыв произошел на нефтебазе. Вместе с тем в ГСЧС пока не планируют проводить эвакуацию прилегающих населенных пунктов, поскольку считается, что угрозы их жителям пока нет.

Однако в Госспецсвязи предупреждают, что в настоящее время ветер постоянно меняется, а потому дым может пойти в любую сторону. Из-за этого жителям окрестностей рекомендуют плотно закрыть окна.

Предварительно считается, что причиной взрыва стало попадание баллистической ракеты.

Как сообщалось ранее, российские десантники 26 февраля начали атаку на Васильков с целью захвата городского аэродрома, из-за чего там нам произошли ожесточенные бои. В момент попадания ракеты в нефтебазу бои продолжались.

В самом Киеве в настоящее время введен комендантский час в связи с зачисткой города от диверсантов. Он будет действовать до утра 28 февраля, а до тех пор выходить на улицу или перемещаться по городу на личном транспорте запрещено. Исключением являются лишь те случаи, когда надо срочно добраться до укрытия.