Укр

По Василькову, где ВСУ сутки бьются с российским десантом, нанесли ракетный удар (фото и видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинцам предстоит пережить тяжелую ночь Новость обновлена 27 февраля 2022, 01:34
Украинцам предстоит пережить тяжелую ночь

Под Киевом упали баллистические ракеты.

Российские войска не прекращают обстрелы Украины. Так в городе Васильков неподалеку от Киева был слышен мощный взрыв.

Кадры происшествия были обнародованы в сети.

Согласно предварительной информации, по городу был нанесен удар баллистическими ракетами. Стоит отметить, что в этом районе продолжаются бои за местный аэропорт.

Впрочем, стоит учитывать, что там также находится нефтебаза.

Позже мэр города Наталия Баласинович обнародовала подтверждение того, что нефтебаза попала под удар.

Напомним, накануне жителей Киева призвали укрыться в убежищах из-за того, что отзвуки стрельбы уже слышны и в Оболонском районе Киева, а также по направлению Бучи и Гостомеля.

Кроме того в городе был введен комендантский час до утра 28 февраля из-за продолжающихся зачисток улиц от диверсантов. Власти столицы предупредили, что выходить в это время на улицы запрещено, кроме случаев когда надо спрятаться в убежище или при наличии специального пропуска.

Обстрелам также подвержены и другие украинские города, в числе которых Харьков, Запорожье и Балаклея.

Теги:
#Украина #Киев #Киевская область #Россия
Украинцам предстоит пережить тяжелую ночь
Киев
По Василькову, где ВСУ сутки бьются с российским десантом, нанесли ракетный удар (фото и видео)
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