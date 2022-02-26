Путин наносит новый удар: под Киевом высадка десанта, Балаклея, Харьков, Запорожье - под обстрелом
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В Запорожье было разрушено троллейбусное депо
В субботу, 26 февраля, российские военные продолжили наступательные действия против Украины и нанесли ряд ударов по городам нашей страны.
Кадры происшествия появились в сети.
Так по свидетельствам очевидцев, удары были нанесены по воинской части и складам под Балаклеей, что в Харьковской области.
Кроме того, обстрелу подверглось Запорожье, где вследствие удара произошел пожар в троллейбусном депо.
Информация о взрывах также поступает из Харькова.
Вместе с тем сообщается, что отзвуки стрельбы уже слышны и в Оболонском районе Киева, а также по направлению Бучи и Гостомеля. Из-за этого жителей столицы призвали немедленно укрыться в безопасных местах.
Стоит отметить, что в самом Киеве продолжается борьба с диверсионными группами, из-за чего в городе был введен комендантский час до утра 28 февраля. Власти города предупредили, что выходить в это время на улицы запрещено, кроме случаев когда надо уйти в убежище или при наличии специального пропуска.
Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что Вооруженным силам удалось сорвать наступление противника на Киев со стороны Чернигова.