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Путин наносит новый удар: под Киевом высадка десанта, Балаклея, Харьков, Запорожье - под обстрелом

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Оккупанты продолжают наносить удары по Украине Новость обновлена 27 февраля 2022, 00:05
Оккупанты продолжают наносить удары по Украине

В Запорожье было разрушено троллейбусное депо

В субботу, 26 февраля, российские военные продолжили наступательные действия против Украины и нанесли ряд ударов по городам нашей страны.

Кадры происшествия появились в сети.

Так по свидетельствам очевидцев, удары были нанесены по воинской части и складам под Балаклеей, что в Харьковской области.

Кроме того, обстрелу подверглось Запорожье, где вследствие удара произошел пожар в троллейбусном депо.

Информация о взрывах также поступает из Харькова.

Вместе с тем сообщается, что отзвуки стрельбы уже слышны и в Оболонском районе Киева, а также по направлению Бучи и Гостомеля. Из-за этого жителей столицы призвали немедленно укрыться в безопасных местах.

Стоит отметить, что в самом Киеве продолжается борьба с диверсионными группами, из-за чего в городе был введен комендантский час до утра 28 февраля. Власти города предупредили, что выходить в это время на улицы запрещено, кроме случаев когда надо уйти в убежище или при наличии специального пропуска.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что Вооруженным силам удалось сорвать наступление противника на Киев со стороны Чернигова.

Теги:
#Украина #Киев #Харьков #Россия #Запорожье #Балаклея
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