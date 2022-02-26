Путін завдає нового удару: під Києвом висадка десанту, Балаклія, Харків, Запоріжжя — під обстрілом

У Запоріжжі було зруйновано тролейбусне депо

У суботу, 26 лютого, російські військові продовжили наступальні дії проти України та завдали ряд ударів по містах нашої країни.

Кадри події з’явилися у мережі.

Так, за свідченнями очевидців, удари були завдані по військовій частині та складам під Балаклією, що на Харківщині.

Крім того, обстріляли Запоріжжя, де внаслідок обстрілу сталася пожежа в тролейбусному депо.

Інформація про вибухи також надходить із Харкова.

Водночас повідомляється, що відгуки стрілянини вже чутні й в Оболонському районі Києва, а також у напрямку Бучі та Гостомелю. Через це мешканців столиці закликали негайно сховатися у безпечних місцях.

Варто зазначити, що в самому Києві триває боротьба з диверсійними групами, через що в місті було запроваджено комендантську годину до ранку 28 лютого. Влада міста попередила, що виходити в цей час на вулиці заборонено, крім випадків, коли треба піти в притулок або за наявності спеціальної перепустки.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомляв, що Збройним силам удалося зірвати наступ противника на Київ з боку Чернігова.