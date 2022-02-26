Путін завдає нового удару: під Києвом висадка десанту, Балаклія, Харків, Запоріжжя — під обстрілом
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У Запоріжжі було зруйновано тролейбусне депо
У суботу, 26 лютого, російські військові продовжили наступальні дії проти України та завдали ряд ударів по містах нашої країни.
Кадри події з’явилися у мережі.
Так, за свідченнями очевидців, удари були завдані по військовій частині та складам під Балаклією, що на Харківщині.
Крім того, обстріляли Запоріжжя, де внаслідок обстрілу сталася пожежа в тролейбусному депо.
Інформація про вибухи також надходить із Харкова.
Водночас повідомляється, що відгуки стрілянини вже чутні й в Оболонському районі Києва, а також у напрямку Бучі та Гостомелю. Через це мешканців столиці закликали негайно сховатися у безпечних місцях.
Варто зазначити, що в самому Києві триває боротьба з диверсійними групами, через що в місті було запроваджено комендантську годину до ранку 28 лютого. Влада міста попередила, що виходити в цей час на вулиці заборонено, крім випадків, коли треба піти в притулок або за наявності спеціальної перепустки.
Раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомляв, що Збройним силам удалося зірвати наступ противника на Київ з боку Чернігова.