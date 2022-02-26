ЗСУ зірвали наступ окупантів на Київ з боку Чернігова: деталі від Геращенка
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Українські артилеристи підірвали ешелон із паливом для окупантів
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що ЗСУ зупинили наступ російської армії на Київ із боку Чернігова.
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
За словами Геращенка, бійці ЗСУ у Крюківському районі Чернігівщини підірвали ешелон із понад 3000 палива для армії окупантів, тим самим зупинивши рух противника до Києва.
"Сьогодні вранці на станцію Низківка, Корюківського району з РФ прийшов ешелон із соляркою для Колон російсько-фашистських військ наступаючих з напрямку Чернігів-Суми. Місцеві жителі дали цю інформацію через соціальні мережі до ЗСУ. По станції відпрацювали наші артилеристи і підірвали ешелон з більш ніж 3000 палива для армії окупантів! Очевидці повідомляють що на місці станції — море вогню! Оскільки шляхи в РФ розібрані і швидко їх не відновлять, ВСУ фактично зупинили просування противника до Києва зі Сходу, – написав Геращенко.
Раніше Віталій Кличко розповів про ситуацію у Києві станом на 21.14 26 лютого. За його словами, російські окупанти не прорвалися до міста, проте у ньому орудують диверсійні групи. Перестрілки, які чути у Києві, — це операції зі знешкодження диверсантів.
Внаслідок російської агресії в Києві загинула дитина, крім неї загинули ще п’ятеро мирних жителів.
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