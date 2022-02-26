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ЗСУ зірвали наступ окупантів на Київ з боку Чернігова: деталі від Геращенка

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Військові РФ Новина оновлена 26 лютого 2022, 21:58
Військові РФ

Українські артилеристи підірвали ешелон із паливом для окупантів

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що ЗСУ зупинили наступ російської армії на Київ із боку Чернігова.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

За словами Геращенка, бійці ЗСУ у Крюківському районі Чернігівщини підірвали ешелон із понад 3000 палива для армії окупантів, тим самим зупинивши рух противника до Києва.

"Сьогодні вранці на станцію Низківка, Корюківського району з РФ прийшов ешелон із соляркою для Колон російсько-фашистських військ наступаючих з напрямку Чернігів-Суми. Місцеві жителі дали цю інформацію через соціальні мережі до ЗСУ. По станції відпрацювали наші артилеристи і підірвали ешелон з більш ніж 3000 палива для армії окупантів! Очевидці повідомляють що на місці станції — море вогню! Оскільки шляхи в РФ розібрані і швидко їх не відновлять, ВСУ фактично зупинили просування противника до Києва зі Сходу, – написав Геращенко.

Раніше Віталій Кличко розповів про ситуацію у Києві станом на 21.14 26 лютого. За його словами, російські окупанти не прорвалися до міста, проте у ньому орудують диверсійні групи. Перестрілки, які чути у Києві, — це операції зі знешкодження диверсантів.

Внаслідок російської агресії в Києві загинула дитина, крім неї загинули ще п’ятеро мирних жителів.

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#Україна #Київ #Росія #Війна
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