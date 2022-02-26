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Кличко розповів про поточну ситуацію в Києві: ворог не прорвався, але зіткнення та перестрілки продовжуються

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Віталій Кличко Новина оновлена 26 лютого 2022, 21:32
Віталій Кличко

Внаслідок атак російських окупантів загинуло 6 мирних жителів, серед яких одна дитина

Мер Києва Віталій Кличко розповів про поточну ситуацію у столиці. За його словами, російські окупанти не прорвалися до міста, проте у ньому орудують диверсійні групи. Перестрілки, які чути у Києві, — це операції зі знешкодження диверсантів.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму відеозверненні.

"Ситуація у столиці – складна та напружена. Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці та терборони виявляють та знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення та перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз. Вранці у житловому будинку по. вул. Лобановського потрапила ракета. Руйнування у будинку – з 17 по 21 поверхи", — повідомив Кличко.

Мер також озвучив втрати серед мирного населення Києва.

"Росія обстрілює житлові квартали у столиці України, у містах та селищах нашої держави. У Києві з початку атаки на столицю загинули або померли 6 мирних жителів, у тому числі 1 дитина. І 14 військових та бійців терробони. Поранено 71 особу. З них 25 цивільних. У тому числі 3 дитини", — сказав Кличко.

Як повідомив "Телеграф", увечері 26 лютого на лівому березі Києва лунали потужні вибухи.

Теги:
#Київ #Росія #Кличко #Війна
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