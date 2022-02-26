На лівому березі Києва чути сильні вибухи

Очевидці повідомляють, що в одному із будинків пішла тріщина

У Києві з боку лівого берега потужні вибухи, в одному з будинків пішла тріщина, усіх терміново евакуювали у бомбосховище.

Про це повідомляє журналіст Vesti.ua.

Також у Києві чути сирени.

На правому березі Києва чутно стрілянину.

Нагадаємо, що вранці 26 лютого ракета окупантів потрапила до житлового будинку у Києві.

Раніше під Маріуполем 3 мирні жителі загинули від обстрілів російської армії, поранено дитину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.