На лівому березі Києва чути сильні вибухи
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Очевидці повідомляють, що в одному із будинків пішла тріщина
У Києві з боку лівого берега потужні вибухи, в одному з будинків пішла тріщина, усіх терміново евакуювали у бомбосховище.
Про це повідомляє журналіст Vesti.ua.
Також у Києві чути сирени.
На правому березі Києва чутно стрілянину.
Нагадаємо, що вранці 26 лютого ракета окупантів потрапила до житлового будинку у Києві.
Раніше під Маріуполем 3 мирні жителі загинули від обстрілів російської армії, поранено дитину.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.
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