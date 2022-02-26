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З’явилося відео моменту прильоту ракети у житловий будинок у Києві

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Вибух на Жулянах 26 лютого Новина оновлена 26 лютого 2022, 09:34
Вибух на Жулянах 26 лютого

Попередньо є постраждалі

Момент вибуху у житловій багатоповерхівці на проспекті Лобановського у Києві, який стався 26 лютого, зняли камери відеоспостереження.

Про це повідомляє "Телеграф".

Зауважимо, що вибух стався у будинку 6-а на проспекті Лобановського о 08:15 — це неподалік Севастопольської площі та Жулян у Солом’янському районі столиці. Місцеві повідомляють, що чули два вибухи.

З боку влучення в житловий будинок виглядало так:

Відео моменту вибуху

Як повідомляють рятувальники, зачепило з 17 по 21 поверх, проводиться евакуація всіх мешканців. Попередньо ніхто не загинув, але, судячи з відео з місця подій, є постраждалі.

Також є загроза обвалення контрукцій.

Момент вибуху в будинку також зняла камера відеоспостереження в одній із квартир:

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