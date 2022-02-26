"Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно": нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у третій день вторгнення Росії виступив з новою заявою.

"Готовність українців захищати свою державу, наша солідарність один з одним і хоробрість – зламали сценарій окупації нашої країни. Світ побачив – українці могутні. Українці сміливі. Українці – на своїй рідній землі і ніколи її не здадуть. Тож не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші, ніж вороги", — зазначив президент.

За словами Зеленського, протягом дня він говорив з лідерами держав-друзів України: "А практичний результат? Ось він: SWIFT. Як багато в цьому слові для Російської Федерації! Відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно за те, щоб усі країни Європи погодили сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо і цю перемогу. Це мільярди і мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгення в Україну".

Голова держави нагадав, що сьогодні у Києві був сонячний день. "День, який окупанти намагалися нам зруйнувати, як і все інше в країні. Але сьогодні ж і перший день життя дівчинки, яка у ніч на цю суботу народилася у Київському метрополітені. Зараз це укриття. Ми даємо гідну відсіч – певен, ви бачите це у новинах. Хочу сказати ще тільки одне. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні. До перемоги! Слава Україні!", — заявив Зеленський.

Раніше у суботу міністр оборони Олексій Резніков дав нове зведення про стан справ із російським вторгненням.