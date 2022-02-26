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Тисячі вбитих і багато полонених окупантів: Резніков розповів про те, що відбувається 26 лютого

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Олексій Резніков Новина оновлена 26 лютого 2022, 19:50
Олексій Резніков

Міністр оборони дав нове зведення про стан справ із російським вторгненням.

Україна продовжує чинити опір вторгненню російської армії вже протягом 55 годин, а окупанти вже втратили понад 3000 осіб особового складу.

Про це йдеться у зверненні Міністра оборони України Олексія Резнікова, передає пресслужба Сухопутних військ.

"Наші захисники та захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 людей. Понад 200 інтервентів потрапили в полон", — сказано в повідомленні.

Також він зазначив, що було знищено понад сотню танків та безліч іншої техніки, зокрема за день 25 лютого "Стінгерами" було вражено 7 російських вертольотів.

Міністр зазначив, що росіяни тепер намагаються змінити тактику та активніше залучають диверсійно-розвідувальні групи та десантників. Він повідомив, що українські сили зайняті їхнім активним знищенням, проте попередив, що в містах можуть діяти коригувальники.

У зв’язку з цим він закликав усіх, хто бачить підозрілих осіб, які ставлять маяки або малюють мітки, затримувати їх самостійно або звертатися до сил територіальної оборони.

Окремо він звернувся до тих, хто цими днями допомагає окупаційним військам.

"За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. У таких обставинах вас просто можуть не захотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно", — вказав Резніков.

Як повідомлялося раніше, зі зверненням до українців виступив також президент України Володимир Зеленський.

Теги:
#Україна #Росія #Міноборони #Олексій Резніков
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