Війна - день 3: хроніки боротьби за Україну (оновлюється)

Боротьба України триває

Об’явлена російським президентом Володимиром Путіним Україні війна триває вже третій день. Українські воїни дають відсіч ворогу, проте бої точаться в багатьох регіонах та містах Батьківщини. Обстановка в Україні та світі стрімко змінюється: робляться заяви, вводяться санкції проти агресора, надається підтримка Українській державі.

В цьому матеріалі "Телеграф" збирає та публікує всю важливу та перевірену інформацію про відсіч російському ворогу за 26 лютого:

01:10 Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ, повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

00:54 Сили ППО ЗСУ збили ІЛ-76 із ворожим десантом на борту в районі Василькова (Київська обл.), повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та назвав це помстою українців за Луганськ 2014 року.

00:14 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на початок доби суботи, 26 лютого:

Регулярні війська ЗС РФ ведуть наступальні дії. Сили оборони України стримують ворога.

На цей час противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Не маючи достатніх сил, він змушений передчасно ввести у бій додаткові підрозділи других ешелонів та резервів.

Ворог не полишає спроб оточити столицю України. Сили оборони Києва тримають позиції. Національна гвардія України здійснює охорону та оборону Вишгородської ГЕС, аеропортів та іншої важливої інфраструктури.

Крім того, у самому Києві взято під посилену охорону всі мости, об’єкти центральних тепломереж та інші об’єкти критичної інфраструктури, на дорогах встановили блокпости.

00:00 Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до громадян нашої країни. Президент попередив, що ніч на 26 лютого буде складнішою, ніж день. Зокрема, він попередив військових про те, що Росія задіє всі доступні їй сили, щоб зломити опір.

"Цієї ночі вони підуть на штурм", — сказав він і заявив, що Україна має вистояти, оскільки її доля вирішується саме зараз.

Події першого та другого днів війни ви можете переглянути в нашому матеріалі "Війна: Путін ввів війська до України, Росія наносить масштабні удари, ЗСУ героїчно тримають оборону".