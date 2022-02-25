Жарти скінчилися: чим війна Путіна в Україні обернеться для Росії після відключення SWIFT

Експерт пояснив, що втратить Росію від відключення від SWIFT.

На тлі початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наша країна активно просуває ідею відключення країни-агресора від системи банківської системи SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication або "Суспільство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій") є системою швидкого обміну повідомленнями щодо транскордонних платежів.

Через високу довіру до системи банки можуть швидко проводити велику кількість транзакцій, тому незабаром після створення вона стала основним способом міжнародної комунікації для фінустанов.

Відключення від SWIFT дуже ускладнить для Росії доступ до фінансових ринків світу. А це може призвести до того, що західні країни не зможуть розраховуватись за російську нафту та газ.

"SWIFT — це системоутворюючий міжнародний інститут, тому виключення будь-якої країни з нього одно оголошення торгового ембарго", — говорить Віталій Кирпічев, експерт TradingView, Inc.

Він зазначив, що для тих країн, які націлені на експорт, відключення від цієї системи може призвести до швидкого падіння національної валюти та зниження валютних вливань.

"З усім тим, санкції такого роду здаються швидше вічною "страшилкою", ніж реальною дією. Занадто згубними будуть наслідки для всієї світової економіки від подібних відключень", — сказав він, підкресливши, що в такому разі постраждає не тільки відключена країна, але й усі її торгові партнери.

Як повідомлялося, увечері 24 лютого президент США Джо Байден, оголошуючи нові санкції проти РФ, заявив, що відключати Росію від SWIFT поки що не планують.

Проте низка країн ЄС уже виступила з підтримкою такої ідеї.