Італія вже згодна завдати найпотужнішого удару по Росії: про що мова

Рим виявив солідарність із Києвом

Керівництво Італії змінило свою позицію і вже згодне відключити Російську Федерацію, що веде війну проти України, від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

Про це у п’ятницю, 25 лютого, увечері заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"Мій колега та друг, голова італійської дипломатії Луїджі Ді Майо запевнив мене телефоном, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Повна солідарність Італії з Україною", — написав український міністр.

Також у п’ятницю ввечері прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав країни НАТО відключити Росію від SWIFT.

Не відстає в цьому напрямку українське МЗС, яке закликає інші країни негайно відключити РФ від цієї платіжної системи.

"Ми закликаємо деякі європейські країни не керуватися вузькими політичними інтересами, коли йдеться про захист безпеки не лише українських громадян, а й безпеки всіх громадян Європи. На кону стоїть подальша доля міжнародної архітектури безпеки та глобального світоустрою, що ґрунтується на повазі Статуту ООН та основоположних норм міжнародного права. Росія має бути негайно відключена від платіжної системи SWIFT. Діяти потрібно зараз і без зволікання", — йдеться у заяві МЗС України, опублікованій у п’ятницю ввечері.

Як повідомлялося, увечері 24 лютого президент США Джо Байден, оголошуючи нові санкції проти РФ, заявив, що відключати Росію від SWIFT поки що не планують.