Укр

Италия уже согласна нанести мощнейший удар по России: о чем речь

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Италия Новость обновлена 25 февраля 2022, 20:37
Италия

Рим проявил солидарность с Киевом

Руководство Италии изменило свою позицию и уже согласно отключить ведущую войну против Украины Российскую Федерацию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Об этом в пятницу, 25 февраля, вечером заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Мой коллега и друг, глава итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо заверил меня по телефону, что Италия поддержит отключение России от SWIFT. Полная солидарность Италии с Украиной", — написал украинский министр.

Также в пятницу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны НАТО отключить Россию от SWIFT.

Не отстает в этом направлении украинский МИД, который призывает другие страны немедленно отключить РФ от этой платежной системы.

"Мы призываем некоторые европейские страны не руководствоваться узкими политическими интересами, когда речь идет о защите безопасности не только украинских граждан, но и безопасности всех граждан Европы. На кону стоит дальнейшая судьба международной архитектуры безопасности и глобального мироустройства, основанного на уважении Устава ООН и основополагающих норм международного права. Россия должна быть немедленно отключена от платежной системы SWIFT. Действовать нужно сейчас и без промедления", — говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в пятницу вечером.

Как сообщалось, вечером 24 февраля президент США Джо Байден, объявляя новые санкции против РФ, заявил, что отключать Россию от SWIFT пока не планируют.

Теги:
#Италия #Россия #Отключение #SWIFT
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