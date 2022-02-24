Байден виступив із новою заявою щодо Росії: що він сказав
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Президент США заявив, що відключати Росію від SWIFT поки що не будуть.
Після російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден заявив про створення коаліції проти Росії та розширення санкційного пакета.
Про це "Телеграф" повідомляє з посилання на онлайн-трансляцію звернення американського президента.
"Ми створили коаліцію з лідерами Великої Сімки. Ми обмежимо здатність Росії діяти в євро, доларах, єні. Блокуємо 4 банки та розширяємо перелік осіб, щодо яких застосуємо обмеження. Посилимо заходи проти корумпованих мільярдерів", — заявив Байден.
Відомо, що санкції запровадять проти російського банку "ВТБ" та ще трьох інших банків з активами на загальну суму $1.3 трлн.
Також США та лідери G7 мають намір обмежити імпорт Росією високотехнологічної продукції на 50%.
"Путін — агресор. Він вибрав війну", — додав Байден.
Ще декілька важливих тез із заяви:
- США анонсували зміцнення Альянсу під час саміту 25 лютого за участю 30 країн..
- Також президент США дав дозвіл на розміщення додаткових військ у Німеччині.
- Пакет санкцій не завадить енергосистемі США чи Європі.
- Путін хоче побудувати імперію змінюючи кордони й використовуючи корупцію.
- Відключати Росію від SWIFT поки що не будуть.
- Армія США не братиме участі у війні в Україні, наші військові сили їдуть до Європи, щоб захищати НАТО.
"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".