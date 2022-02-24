Байден виступив із новою заявою щодо Росії: що він сказав

Президент США заявив, що відключати Росію від SWIFT поки що не будуть.

Після російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден заявив про створення коаліції проти Росії та розширення санкційного пакета.

Про це "Телеграф" повідомляє з посилання на онлайн-трансляцію звернення американського президента.

"Ми створили коаліцію з лідерами Великої Сімки. Ми обмежимо здатність Росії діяти в євро, доларах, єні. Блокуємо 4 банки та розширяємо перелік осіб, щодо яких застосуємо обмеження. Посилимо заходи проти корумпованих мільярдерів", — заявив Байден.

Відомо, що санкції запровадять проти російського банку "ВТБ" та ще трьох інших банків з активами на загальну суму $1.3 трлн.

Також США та лідери G7 мають намір обмежити імпорт Росією високотехнологічної продукції на 50%.

"Путін — агресор. Він вибрав війну", — додав Байден.

Ще декілька важливих тез із заяви:

США анонсували зміцнення Альянсу під час саміту 25 лютого за участю 30 країн..

Також президент США дав дозвіл на розміщення додаткових військ у Німеччині.

Пакет санкцій не завадить енергосистемі США чи Європі.

Путін хоче побудувати імперію змінюючи кордони й використовуючи корупцію.

Відключати Росію від SWIFT поки що не будуть.

Армія США не братиме участі у війні в Україні, наші військові сили їдуть до Європи, щоб захищати НАТО.

"Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".