Путін почав війну: що відомо на цей час

Російська Федерація атакує – Україна захищається, є втрати та є успіхи

Повномасштабний наступ російських військ на Україну, про реальність якого говорили кілька останніх місяців і також вказували можливі дати вторгнення, сталося. Злочинним чином — за класичною фашистською схемою, раптово, вночі, масованими атаками на військові об’єкти у різних регіонах країни.

Нічна атака російських військ

Ще о 03:26 за київським часом Держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі NBC заявив, що до ранку четверга Росія розпочне "щось схоже на повномасштабне вторгнення" в Україну.

О 04:45 Президент Росії Володимир Путін заявив про введення військ на територію України.

Але вже за 10 хвилин до того стався напад на прикордонний пункт пропуску впс "В.Писарівка" з боку РФ.

А потім з періодичністю в кілька хвилин розпочалися артобстріли прикордонних пунктів пропуску "Чорткове", "Мелове", "Н.Слобода", "Гоптівка", аеродрому "Краматорськ", "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі", "Грабівське", "Краснопілля".

О 05:23 на прикордонний пункт "Бачевськ" заходить бронетехніка, водночас два вибухи відбуваються на злітній смузі в Дніпрі.

О 05:30 "ГРАДами" з боку РФ обстрілюють впс "Тополі", в цей же момент у Мелітополі Запорізької області на військовому аеродромі від вибуху загоряється військово-транспортний Іл-76, є загиблий та постраждалі.

Вибухи в Мелітополі осторонь аеродрому продовжуються і після полудня.

Ракетні вибухи на аеродромі Мелітополя

Мінометному обстрілу піддається впс "Золочів", дещо пізніше "ГРАДи" полетіли на впс "Вовчанськ".

Рівно о 6:00 ранку російські війська перейшли кордон з Україною.

Обстріли відбувалися у кількох регіонах України

О 06:18 Україна закрила повітряний простір для польотів. Але вибухи на військових та стратегічних об’єктах у різних областях України продовжуються.

06:53 Поблизу Харкова горить аеродром у Чугуєві.

07:55 ППО ЗСУ збили російський Су-24 на Донеччині.

08:16 З боку Білорусі на Чернігів рушили танки.

Агресор прорвав кордон у Харківській області.

08:33 Колона військової техніки РФ прорвалася в Україну через КПВВ "Чонгар" (з боку Криму).

З Криму прорвалася колона військової техніки РФ

Підірвано міст через Сіверський Донець, частково зруйновано міст між материковим Геніческом на Херсонщині та Арабатською стрілкою.

Декілька ударів завдано по Одесі – там горять промислові об’єкти.

Російські військовослужбовці вимагають від українських прикордонників на острові Зміїний здати зброю.

Росія завдала ударів по 17-й танковій та 164-й радіотехнічній бригадах Кривого Рогу.

У Мелітополі продовжуються вибухи на військовому аеродромі. Відео вибуху опублікував Телеграм-канал Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ.

На аеродромі відбуваються вибухи

Від ворожих вибухів Україна зазнає втрат: у Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

У Подільському районі Одеської області під час бомбардування щонайменше 18 людей загинуло, є поранені та зниклі безвісти.

У Маріуполі Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

Як мінімум, загинуло вже троє прикордонників.

У Чугуєві під Харковом внаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому будинку, загинув неповнолітній хлопчик.

До полудня стало відомо про втрати української армії – загинуло вже понад 40 людей.

В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п’ятеро людей у лікарні.

Але українські ЗСУ тримають удар: до 12:30 було збито 7 військових літаків російської авіації та два вертольоти супротивника. У бою за Щастя було знищено близько 50 окупантів та кілька десятків одиниць броньованої техніки російських окупантів.

На об’їзній Харкова спалили чотири танки окупантів. Маріуполь та Щастя під повним контролем ЗСУ.

Відбиваючи атаку на аеродром Гостомель під Києвом, ЗСУ збили три вертольоти, зокрема російський Ка-52.

Затримано перших полонених ворожої армії – військовослужбовці в/ч 91701 ямпольського мотострілецького полку.

Світова спільнота підтримує Україну

За повідомленням CNN, США та союзники пообіцяли запровадити повномасштабні санкції проти Росії.

Прем’єр Британії Борис Джонсон скликав засідання надзвичайного урядового комітету Cobra через вторгнення Росії до України.

Уряди Естонії, Польщі, Латвії та Литви виступили з пропозиціями скликати консультаційне засідання НАТО щодо війни в Україні. Це має статися згідно з четвертою статтею Північноатлантичного договору — підтримка України як союзника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія захопила Північно-Кримський канал на Херсонщині. На Київщині впав літак ЗСУ, є загиблі. Під обстрілом ворожих сил опинився аеродром у Житомирській області.