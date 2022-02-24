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В Умані російський снаряд убив мирного жителя: людей евакуюють

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Наслідки обстрілу в Умані Новина оновлена 24 лютого 2022, 11:32
Наслідки обстрілу в Умані

В Уманському районі оголошено евакуацію населення.

Внаслідок російського вторгнення в Україну 24 лютого в Умані (Черкаська область) загинув мирний житель. У місті та районі оголошено евакуацію.

Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко на своїй сторінці у Facebook.

Глава ОДА зазначив, що евакуація громадян проводитиметься в радіусі 30 км від військової частини до Розсішок (селище в Уманському районі).

"Умань: у центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні. В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок. Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА", — написав Скічко.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються захопити острів Зміїний у Чорному морі.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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