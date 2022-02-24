Укр

В Умани российский снаряд убил мирного жителя: людей эвакуируют

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Последствия обстрела в Умани Новость обновлена 24 февраля 2022, 11:32
Последствия обстрела в Умани

В Уманском районе объявлена ​​эвакуация населения.

В результате российского вторжения в Украину 24 февраля в Умани (Черкасская область) погиб мирный житель. В городе и районе объявлена эвакуация.

Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко на своей странице в Facebook.

Глава ОГА отметил, что эвакуация граждан будет проводиться в радиусе 30 км от воинской части в Россошек (поселок в Уманском районе).

"Умань: в центральную часть города попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице. В Уманском районе объявлена ​​эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Россошек. Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы. Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА", — написал Скичко.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются захватить остров Змеиный в Черном море.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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