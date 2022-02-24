Укр

Россияне пытаются захватить остров Змеиный: подробности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Остров Змеиный Новость обновлена 24 февраля 2022, 11:10
Остров Змеиный

Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином

В результате вторжения России в Украину 24 февраля уже погиб не один украинский пограничник. Теперь от военнослужащих Измаильского пограничного отряда на острове Змеином, что в Черном море, оккупанты с угрозами требуют сдаться.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

"Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону.

К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.

Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины", — сообщает Госпогранслужба.

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла объект Госпогранслужбы на Киевщине. В ведомстве показали фото последствий ракетного удара.

Теги:
#РФ #Госпогранслужба #Змеиный остров
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