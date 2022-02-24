Россияне пытаются захватить остров Змеиный: подробности
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Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином
В результате вторжения России в Украину 24 февраля уже погиб не один украинский пограничник. Теперь от военнослужащих Измаильского пограничного отряда на острове Змеином, что в Черном море, оккупанты с угрозами требуют сдаться.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Государственная пограничная служба Украины.
"Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону.
К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.
Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины", — сообщает Госпогранслужба.
Ранее сообщалось, что Россия обстреляла объект Госпогранслужбы на Киевщине. В ведомстве показали фото последствий ракетного удара.