Россияне пытаются захватить остров Змеиный: подробности

Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином

В результате вторжения России в Украину 24 февраля уже погиб не один украинский пограничник. Теперь от военнослужащих Измаильского пограничного отряда на острове Змеином, что в Черном море, оккупанты с угрозами требуют сдаться.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Государственная пограничная служба Украины.

"Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону.

К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.

Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины", — сообщает Госпогранслужба.

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Ранее сообщалось, что Россия обстреляла объект Госпогранслужбы на Киевщине. В ведомстве показали фото последствий ракетного удара.