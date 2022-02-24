Россия нанесла ракетный удар по объекту Госпогранслужбы на Киевщине (фото)

Россия атаковала объект пограничников в Киевской области.

Один из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области подвергся обстрелу со стороны России, которая цинично напала на нашу страну со многих направлений. В ведомстве допустили, что это был ракетный удар.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

Кроме того, Госпогранслужба показала последствия обстрелов, о раненых и пострадавших не сообщается.

"Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу. Произошли обстрелы одного из объектов Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения", — гласит сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что военную технику РФ заметили при пересечении админграницы с оккупированным Крымом. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил о создании антипутинской коалиции. Украинским защитникам отдан приказ наносить максимальные потери захватчикам. Сообщается, что Украина потеряла два населенных пункта на Донбассе. В сети появились видео последствий ударов РФ по украинским объектам инфраструктуры.