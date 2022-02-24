Ответ Путину: ВСУ отдан приказ наносить максимальные потери захватчикам

Украинские военные сбили пять вражеских самолетов и два вертолета.

В районе ООС сбиты пять российских самолетов, два вертолета после нападения на Украину. Кроме того, уничтожены два танка и несколько грузовиков.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым. В районе проведения ООС сбиты пять самолетов ВКС РФ и два вертолета, подбиты два танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ", — сказано в сообщении.

Верховный Главнокомандующий ВСУ отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Напомним, министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он призвал граждан сохранять спокойствие, украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Отметим, что утром 24 февраля депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину.