В Украине ввели военное положение

Депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину.

После того, как Путин объявил войну Украине, а российская армия стала наносить удары по военным объектам всей страны. Верховная Рада ввела военное положение в Украине. "За" проголосовали 300 народных депутатов.

Боевой генерал, народный депутат Михаил Забродский рассказал в комментарии "Телеграфу", как депутаты голосовали.

Отметим, что военное положение – особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы национальной безопасности, территориальной целостности, военной агрессии.

Более подробно о том, как военное положение может повлиять на жизнь украинцев, читайте в нашем материале.

Напомним, что атаке от российских войск уже подверглись государственной границе Украины. Наступление началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

В Луганской области и в некоторых районах Черкасской области объявлена всеобщая эвакуация.