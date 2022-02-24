Укр

Границы Украины обстреливают со стороны России и Беларуси: сводка ГПСУ

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ГПСУ Новость обновлена 24 февраля 2022, 07:41
ГПСУ

Обстреливают из артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Государственная граница Украины подверглась атаке российских войск со стороны России и Беларуси.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника", — сказано в сообщении.

В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.

По раненым информация уточняется.

Как сообщалось, после того, как рано утром в четверг, 24 ноября, Россия объявила войну Украине, президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в Украине.

Теги:
#ГПСУ #Россия 24
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