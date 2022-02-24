Границы Украины обстреливают со стороны России и Беларуси: сводка ГПСУ
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Обстреливают из артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
Государственная граница Украины подверглась атаке российских войск со стороны России и Беларуси.
Об этом сообщает ГПСУ.
"Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.
Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника", — сказано в сообщении.
В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.
По раненым информация уточняется.
Как сообщалось, после того, как рано утром в четверг, 24 ноября, Россия объявила войну Украине, президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в Украине.
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