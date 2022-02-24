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Кордони України обстрілюють з боку Росії та Білорусі: зведення ДПСУ

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ДПСУ Новина оновлена 24 лютого 2022, 07:41
ДПСУ

Обстрілюють з артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Державний кордон України зазнав атаки російських військ з боку Росії та Білорусі.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь зазнав атаки з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника", - йдеться у повідомленні.

Залежно від ситуацій на ділянках кордону, прикордонники разом із Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогові.

По пораненим інформація уточнюється.

Як повідомлялося, після того, як рано вранці у четвер, 24 листопада, Росія оголосила війну Україні, президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану в Україні.

Теги:
#ДПСУ #Росія 24
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