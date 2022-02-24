Украина потеряла два населенных пункта в Луганской области: подробности

В некоторых регионах Украины горят военные склады.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские боевики захватили два населенных пункта в Луганской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

Отмечается, что российская армия захватила села Миловое и Городище, которые находятся в Луганской области.

Меловое и Городище в Луганской области захватила армия РФ

В городе Счастье в Луганской области, как сообщили Сухопутные войска ВСУ, украинской армии удалось уничтожить два танка и несколько грузовиков российских боевиков.

В Счастье уничтожили российские танки и грузовики

Что касается ситуации в других регионах Украины, то в МВД отчитываются о таком положении вещей:

в Хмельницкой области горит военная часть в Староконстантинове — это произошло в результате артобстрела;

в Днепропетровской области горят военные склады в г. Краснополье и Марганец;

в Винницкой области в Тульчине и селе Бохан – пожар в воинских частях;

в Луцке взорвали телебашню;

в Киевской области возник пожар вблизи воинской части Броваров.

Оперативные новости о ситуации в Украине читайте в материале "Телеграфа": "Война: войска Путина заходят в Украину, Россия ведет обстрел многих городов Украины (обновляется)".