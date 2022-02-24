Украина потеряла два населенных пункта в Луганской области: подробности
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В некоторых регионах Украины горят военные склады.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские боевики захватили два населенных пункта в Луганской области.
Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел.
Отмечается, что российская армия захватила села Миловое и Городище, которые находятся в Луганской области.
В городе Счастье в Луганской области, как сообщили Сухопутные войска ВСУ, украинской армии удалось уничтожить два танка и несколько грузовиков российских боевиков.
Что касается ситуации в других регионах Украины, то в МВД отчитываются о таком положении вещей:
- в Хмельницкой области горит военная часть в Староконстантинове — это произошло в результате артобстрела;
- в Днепропетровской области горят военные склады в г. Краснополье и Марганец;
- в Винницкой области в Тульчине и селе Бохан – пожар в воинских частях;
- в Луцке взорвали телебашню;
- в Киевской области возник пожар вблизи воинской части Броваров.
Оперативные новости о ситуации в Украине читайте в материале "Телеграфа": "Война: войска Путина заходят в Украину, Россия ведет обстрел многих городов Украины (обновляется)".
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