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Украина потеряла два населенных пункта в Луганской области: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Два села в Луганской области 24 февраля захватили российские боевики Новость обновлена 24 февраля 2022, 08:51
Два села в Луганской области 24 февраля захватили российские боевики

В некоторых регионах Украины горят военные склады.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские боевики захватили два населенных пункта в Луганской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

Отмечается, что российская армия захватила села Миловое и Городище, которые находятся в Луганской области.

Меловое и Городище в Луганской области захватила армия РФ
Меловое и Городище в Луганской области захватила армия РФ

В городе Счастье в Луганской области, как сообщили Сухопутные войска ВСУ, украинской армии удалось уничтожить два танка и несколько грузовиков российских боевиков.

В Счастье уничтожили российские танки и грузовики
В Счастье уничтожили российские танки и грузовики

Что касается ситуации в других регионах Украины, то в МВД отчитываются о таком положении вещей:

  • в Хмельницкой области горит военная часть в Староконстантинове — это произошло в результате артобстрела;
  • в Днепропетровской области горят военные склады в г. Краснополье и Марганец;
  • в Винницкой области в Тульчине и селе Бохан – пожар в воинских частях;
  • в Луцке взорвали телебашню;
  • в Киевской области возник пожар вблизи воинской части Броваров.

Оперативные новости о ситуации в Украине читайте в материале "Телеграфа": "Война: войска Путина заходят в Украину, Россия ведет обстрел многих городов Украины (обновляется)".

Теги:
#Украина #Россия #Луганская область #Армия #Боевики #Война
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