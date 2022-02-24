Путин наносит удар: появились видео пожаров в аэропортах Украины
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Горят аэропорты в разных частях Украины
В ночь на четверг, 24 февраля, Россия устроила массированный удар по военным и стратегическим объектам Украины.
Среди прочего, пострадали аэропорты в Чугуеве Харьковской области, Херсона и Ивано-Франковска, сообщает "Телеграф".
Как можно видеть по карте, удары приходятся по совершенно разным регионам Украины.
Вот так полыхает аэродром в Чугуеве под Харьковом:
А вот видео пожара в аэропорту Херсона:
А так выглядит пожар в Ивано-Франковске. Стоит заметить, что в западных областях было меньше всего ударов.
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