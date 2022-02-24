Укр

Путин наносит удар: появились видео пожаров в аэропортах Украины

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Пожары в аэропортах Ивано-Франковска и Чугуева Новость обновлена 24 февраля 2022, 08:13
Пожары в аэропортах Ивано-Франковска и Чугуева

Горят аэропорты в разных частях Украины

В ночь на четверг, 24 февраля, Россия устроила массированный удар по военным и стратегическим объектам Украины.

Среди прочего, пострадали аэропорты в Чугуеве Харьковской области, Херсона и Ивано-Франковска, сообщает "Телеграф".

Как можно видеть по карте, удары приходятся по совершенно разным регионам Украины.

Вот так полыхает аэродром в Чугуеве под Харьковом:

Видео пожара в аэропорту Чугуева

А вот видео пожара в аэропорту Херсона:

Видео пожара в аэропорту Херсона

А так выглядит пожар в Ивано-Франковске. Стоит заметить, что в западных областях было меньше всего ударов.

Пожар в аэропорту Ивано-Франковска
Теги:
#Ивано-Франковск #Херсон #Чугуев
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