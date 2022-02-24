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Зеленский обратился к украинцам и заявил о создании антипутинской коалиции

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент Украины призвал украинцев не паниковать Новость обновлена 24 февраля 2022, 09:19
Президент Украины призвал украинцев не паниковать

По словам гаранта, международное сообщество стало в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после начала вторжения России в Украину обратился к обществу с заявлением, что международное сообщество поддерживает нашу страну и создает антипутинскую коалицию.

Обращение главы государства появилось в его Telegram-канале.

Он призвал украинцев не поддаваться панике, а военнослужащих ВСУ поблагодарил за мужество и стойкость.

"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать правду из официальных источников. Сегодня Россия начала вторжение в Украину, Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство, он хочет уничтожить наше государство. Все то, что мы строили, для чего живем. Обращаюсь ко всем украинцам, в первую очередь к военным, которые уже взяли на себя первый удар врага. И дают достойный отпор. Мы знаем всю силу ВСУ. ", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент объявил о создании коалиции среди стран мира против российского главы Владимира Путина.

"Я говорил с Байденом, Джонсоном, Шарлем Мишелем, Дудой, Науседой. Мы начинаем создание антипутинской коалиции. Уже призвал мировых лидеров привлечь все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Совместно мы должны спасти Украину и демократический мир. И мы это сделаем", — резюмировал президент.

Оперативные новости о ситуации в Украине читайте в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина заходят в Украину, Россия ведет обстрел многих городов Украины (обновляется) ".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Обращение #Владимир Зеленский #Відео
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