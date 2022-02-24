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Зеленський звернувся до українців та заявив про створення антипутінської коаліції

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент України закликав українців не панікувати Новина оновлена 24 лютого 2022, 09:19
Президент України закликав українців не панікувати

За словами гаранта, міжнародна спільнота стала на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський після початку вторгнення Росії в Україну звернувся до суспільства із заявою, що міжнародна спільнота підтримує нашу країну та створює антипутінську коаліцію.

Звернення глави держави з'явилося у його Telegram-каналі.

Він закликав українців не піддаватися паніці, а військовослужбовцям ЗСУ подякував за мужність та стійкість.

"Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну, Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу, він хоче знищити нашу державу. Все те, що ми будували, для чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу до військових, які вже взяли на себе перший удар ворога. І дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви мужні, ви незламні, бо ви українці", — сказав Зеленський.

Крім того, президент оголосив про створення коаліції серед держав світу проти російського глави Володимира Путіна.

"Я говорив з Байденом, Джонсоном, Шарлем Мішелем, Дудою, Науседою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів залучити всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну і демократичний світ. І ми це зробимо", — резюмував президент.

Оперативні новини про ситуацію в Україні читайте у матеріалі "Телеграфу": "Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Звернення #Володимир Зеленський #Відео
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